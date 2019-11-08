MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı."

