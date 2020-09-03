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  4. MSB: "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM’ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 May

MSB: "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM’ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 May

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

MSB: "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM’ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir.

MSB: "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM’ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir. Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir. Bu kapsamda, yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir."

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