MSB: S-400 eğitimi başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi' kapsamında S-400 eğitiminin başladığını açıkladı.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci sevikiyatı 27 Ağustos'ta başlamış ve bu faaliyetin 1 ay süreceği bildirilmişti.

Haber: ANKARA, (DHA)-

