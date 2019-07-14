MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı."

