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MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı."

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