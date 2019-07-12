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MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi.

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