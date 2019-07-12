MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi.

