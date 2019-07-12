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MSB: S-400'lerin Ankara'ya intikali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin, Ankara'ya intikalinin başladığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi, '' Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır.''

ANKARA,(DHA)

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