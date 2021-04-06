MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."
MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."
MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."