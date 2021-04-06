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  4. MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."

MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."

06.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

MSB: "Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz."

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