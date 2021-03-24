HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: “Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

MSB: “Saldırı hazırlığı yapan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

24.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
27. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım27. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

En çok vaka görülen Samsun'da, Vali'den çağrı: Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin

Vali'den kritik çağrı: Tedbirleri ihlal edenleri ihbar edin

27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte POMEM sonuçları sorgulama sayfası

27. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Duruşumuz çok net

İstanbul Sözleşmesi için dikkat çeken açıklama: Duruşumuz çok net

Kütahya'da genç kadın ağlayarak video çekerek yardım istemişti! Gerçek ortaya çıktı

Kütahya'daki gündem yaratan olayla ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta konuşacak?

24 Mart deprem mi oldu? | 24 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24 Mart deprem mi oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.