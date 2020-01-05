MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 7Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notu ile paylaşılan videoda, bölgeden ve Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.

Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

???????? pic.twitter.com/nudJ7GZY6x — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2020

Kaynak: DHA

