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MSB: “Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 01:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de 1 askerin silah kazası sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Hakkâri’de 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silahkazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tümmüdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de 1 askerin silah kazası sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Hakkâri’de 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silah
kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

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