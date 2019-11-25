MSB: "Sinath - Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe - 3 operasyonunda bugüne kadar 73 terörist etkisiz hale getirilirken, 53 mağara ile 78 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi."

MSB: "Sinath - Haftanin b\u00f6lgesinde ba\u015flat\u0131lan Pen\u00e7e - 3 operasyonunda bug\u00fcne kadar 73 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilirken, 53 ma\u011fara ile 78 adet may\u0131n ve el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 (EYP) imha edildi."PARTNERDev pastal\u0131 dolarl\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcn! 25 farkl\u0131 su\u00e7 dosyas\u0131 bulunan "Tokat\u00e7\u0131 Onur" lakapl\u0131 \u015fah\u0131s yakaland\u0131Belediye ba\u015fkan\u0131 \u00f6\u011frenci servisinde g\u00f6n\u00fcll\u00fc \u015fof\u00f6rl\u00fck yap\u0131yor
Okuyucu Yorumları 0 yorum