MSB sınırda 4 teröristin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını, şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay’ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin HTŞ, 2’sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

