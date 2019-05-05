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MSB: Şırnak bölgesindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgedeki hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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