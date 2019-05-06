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MSB: Şırnak'ta 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta devam eden operasyonlar esnasında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şu ana kadar 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava destekli olarak devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA, (DHA)

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