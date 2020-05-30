MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Komandolar\u0131m\u0131z ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine ge\u00e7it vermiyor. Huzur ve g\u00fcven ortam\u0131n\u0131 bozmak i\u00e7in Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 b\u00f6lgesinde s\u0131zma giri\u015fiminde bulunan 5 PKK\/YPG'li ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130K\u00f6ye kap\u0131 yapt\u0131lar, \u00e7evresini telle \u00e7evirdiler! Sebebi ise...Park kazas\u0131nda 2 ki\u015fiyi vuran san\u0131k: Her \u015fey 5 dakikada olduKoronavir\u00fcs\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019deki ayak izi