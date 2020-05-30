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  4. MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Barış Pınarı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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