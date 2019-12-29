MSB: "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı."
MSB: "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı."
MSB: "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı."
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MSB: "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı."
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