MSB: “Son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, geçen 1 ay içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgileri paylaştı. Terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla yurt içinde 5’i büyük çaplı, 8’i orta çaplı, yurt dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiği belirtilen açıklamada, “İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 139 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Diğer yandan Irak merkezi yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim’de imzalanan ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşmanın önemli olduğunu değerlendiriyor ve destekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Sınır güvenliği hat safhada

Milli Savunma Bakanlığı tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde birçok sığınağın kullanılamaz hale getirildiği ve kaçakçılık malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında ise 139 kilometre olmak üzere toplam 971 kilometre Modüler Beton Duvar (MBD) inşa edilerek hudut emniyet tedbirlerinin artırıldığı vurgulandı. Açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriyelilerin huzur ve güvenliği ile hudutların emniyetinin sağlanması maksadıyla da faaliyetlerin büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

“Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir”

Ermenistan’ın anlaşmalarla yasaklanmış silah ve mühimmat kullanarak masum sivilleri, sivil yerleşim yerleri ile kamu binalarını hedef alarak aleni olarak savaş ve insanlık suçu işlediği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ermenistan, bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Ermenistan’da PKK/YPG’lilerin varlığına ilave olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir korgeneralinin bölgede olduğu ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı askerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede barış ve istikrar için Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan, meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi halkını ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatan topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak maksadıyla kendi topraklarında başlattığı harekatı başarıyla sürdürmektedir.”