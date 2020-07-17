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MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.07.2020 16:10 | Son Güncelleme

MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı. 2020 MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden öğrenilebiliyor.

MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığına sözleşmeli personel alımı için beklenen sonuç duyurusu yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sözleşmeli Personel / Arşiv Uzmanı pozisyonu için 10 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

MSB sözleşmeli personel sınav sonuçları

MSB sözleşmeli personel alımı 2020 yılı için bir süredir beklenen sınav sonuçları 17 Temmuz 2020 itibariyle açıklandı. Arşiv uzmanı temini için MSB sözleşmeli personel sonuçları pertemin.msb.gov.tr resmi internet adresinden öğrenilebiliyor. Sınav sonucunu görüntüleyebilmek için adayların T.C. kimlik numarası ve sorgulama ekranındaki onay kodunu girmesi gerekiyor.

MSB, Kuvvet Komutanlıkları ve MSÜ memur temini sınav sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi için istihdam edilecek olan memur pozisyonu adına 6 Temmuz - 7 Temmuz ve 9 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen sınav sonuçları da açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına pertemin.msb.gov.tr resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve onay kodu girişi yaparak ulaşabilecek.

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