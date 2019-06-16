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MSB: Suriye rejiminin havan saldırısına anında karşılık verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan gözlem noktasına Suriye rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan gözlem noktasına Suriye rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verilmiştir. Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

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