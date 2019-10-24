MSB: Suriye'de beş askerimiz yaralandı

SDG de TSK'nın ateşkese rağmen Resulayn dışındaki üç köye saldırıda bulunduğunu açıkladı.Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı ve Salı günkü Soçi mutabakatı ile durdurulan Suriye'nin kuzeyindeki "Barış Pınarı Harekâtı" bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup beş asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

SDG: TSK üç köye saldırıyor

Öte yandan omurgasını YPG unsurlarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, TSK'nın Resulayn'ın dışındaki üç köye saldırdığını duyurdu.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Bali, "Türk ordusu, ateşkese rağmen Esadiye, Mişrafa ve Manacer'e çok sayıda paralı asker ve her türlü ağır silahla saldırıyor" ifadesini kullandı.

Bali ayrıca "SDG meşru müdafaa hakkını kullanacaktır ve ateşkesin ihlal edilmesiyle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır" diye ekledi.