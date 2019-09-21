MSB: "Suriye\u2019de F\u0131rat\u2019\u0131n Do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge birinci safha uygulamalar\u0131 kapsam\u0131nda; alt\u0131nc\u0131 ortak hava devriyesi 2 T\u00fcrk ve 2 ABD helikopterinin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirildi." \n \n \nBebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!K\u00f6ydeki yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in dere suyunu b\u00f6lgeye ak\u0131tt\u0131larAyval\u0131k polisi 1315 adet uyu\u015fturucu hap ele ge\u00e7irdi
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