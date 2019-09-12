MSB: "Suriye\u2019de F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge birinci safha uygulamalar\u0131 kapsam\u0131nda; d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ortak hava devriyesi 2 T\u00fcrk ve 2 ABD helikopterinin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirildi." Daha 15 ya\u015f\u0131ndayd\u0131! Kahreden s\u00f6zler: Beni onunla evlendirirler diye sustum\u00c7ocu\u011funun s\u0131n\u0131f\u0131 de\u011fi\u015fmedi diye m\u00fcd\u00fcr\u00fcn kap\u0131s\u0131n\u0131 tekmeyle k\u0131r\u0131p, odas\u0131n\u0131 bast\u0131Tren kazas\u0131 soru\u015fturmas\u0131nda sona gelindi
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