MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad’ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad’ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."
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MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad’ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."
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