MSB: "Suriye\u2019de F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge tesisi kapsam\u0131nda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc birle\u015fik kara devriyesi TSK ve ABD personeli, kara ara\u00e7lar\u0131 ve \u0130HA\u2019lar\u0131n i\u015ftirakiyle Telabyad\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015flad\u0131." \n \n \nPARTNEROzan Do\u011fulu-K\u00fcbra Hera Aslan \u00e7ifti kural bozduS\u00fcleymanpa\u015fa\u2019da yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda 37 ki\u015fi yakaland\u0131Yazl\u0131k\u00e7\u0131lar her y\u0131l onlarca k\u00f6pe\u011fi soka\u011fa b\u0131rak\u0131yor
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