MSB: "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis’teki Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."