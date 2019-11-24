MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin zorla savaştırmak istediği, her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyelilerin topraklarına ve evlerine gönüllü ve güvenli olarak dönmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz evlerine ulaşarak güvenli şekilde yerleşmeye başladı. Dönüş yolundaki Suriyeli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğimize teşekkür ederek, terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlattı ve teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini ifade etti" denildi.

Kaynak: DHA

