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MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır" açıklaması yapıldı.

MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere sadece DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları esas alınarak yapıldığı belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, birçok hastane ve ibadethaneyi silah mevzii ve barınak olarak kullandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Buna rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayret gösterilmiştir. Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan ve su-elektrik gibi temel altyapı çalışmaları devam eden Tel Abyad ve Resulayn'a bölgede yaşayan halkın dönüşleri başlamıştır. Hayatın normalleşmeye başladığı yerleşim yerlerine emniyetli şekilde dönüş için TSK gerekli tedbirleri almaktadır."

'BİZİM MÜCADELEMİZ YALNIZCA TERÖRİSTLE'

Açıklamada ayrıca, bu insani ve olumlu gelişmelerden rahatsız olan PKK/YPG terör örgütünün ahlaksızlığa, yalana ve iftiraya dayalı, kasıtlı yayın ve dezenformasyon faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla da yetinmeyip masum sivilleri hedef alan bombalı saldırılarıyla suçüstü yakalanan insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, eylemlerini ve yalanlarını sürdürse de TSK bölge halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ettirecektir. TSK, bölgedeki masum, işinde-gücünde tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecektir. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerdir."

TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR

Bu arada bakanlığın internet sitesinden paylaşılan videoda bölge halkı ile yapılan röportajlar yer aldı. Mikrofonlara konuşan vatandaşlar, Türk askerine teşekkür ederek, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini, bölgeye barış ve huzur geldiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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