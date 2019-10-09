MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır."

MSB: "Suriyelilerin evlerine ve topraklar\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fleri i\u00e7in uygun \u015fartlar\u0131 sa\u011flamak maksad\u0131yla Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 saat 16.00\u2019da uygulanmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r."Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Kalp krizi ge\u00e7iren ba\u015fkomiser son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.Meyve toplamak isterken d\u00fc\u015fen \u00e7ocu\u011fun koluna demir sapland\u0131
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