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MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır."

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır.

MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır."

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