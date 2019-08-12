MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır."
MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır.
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MSB: "Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Hareket Merkezinin kurulması çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa’ya ulaşmıştır."
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