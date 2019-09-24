MSB: "Suriye\u2019nin kuzeyinde, F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge tesisi i\u00e7in TSK ve ABD personeli, kara ara\u00e7lar\u0131 ve \u0130HA\u2019lar\u0131n da i\u015ftiraki ile ikinci m\u00fc\u015fterek kara devriyesini tamamlad\u0131." \n \n \n44 y\u0131ll\u0131k efsane tarih yazmaya geliyor! Karacahisar Kalesi\u2019nde kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yeniden ba\u015flad\u0131(\u00d6zel) K\u00fc\u00e7\u00fck Rabia\u2019n\u0131n g\u00f6zya\u015flar\u0131 y\u00fcrekleri burktu
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