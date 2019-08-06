MSB: "Suriye\u2019nin kuzeyinde koordineli bir \u015fekilde tesis edilmesi planlanan G\u00fcvenli B\u00f6lgeye y\u00f6nelik ABD askeri yetkilileri ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin bug\u00fcnk\u00fc k\u0131sm\u0131 saat 10.30\u2019da MSB\/Ankara\u2019da ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r."Buldu\u011fu ilgin\u00e7 y\u00f6ntem onu fenomen yapt\u0131!Motorize trafik polisi yapt\u0131\u011f\u0131 kazada yaraland\u0131Irakl\u0131 i\u015f insan\u0131n\u0131 kad\u0131nla tuza\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcp, rehin ald\u0131lar
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