MSB: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere gerekli karşılık verildi

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden Türk askerine yönelik olarak, PKK/YPG’li teröristlerce açılan taciz ateşlerine, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetler birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik olup, sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınmaktadır” denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

