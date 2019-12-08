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MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerle yapılan görüşme sonrası, Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerle yapılan görüşme sonrası, Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde, halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi. Bölgede su sorununun büyük ölçüde çözüldüğü, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"M4 karayolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekât bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım'da başlanmıştı. Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa’da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı'ndan Barış Pınarı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı. Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmalar sürüyor."

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