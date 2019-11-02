MSB: Tel Abyad'da 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'lilerin düzenlediği terör saldırısını kınayarak, "İlk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen ve 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Tel Abyad merkezinde her şeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK/YPG’li alçaklar tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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ANKARA, (DHA)

