MSB: Tel Abyad'daki saldırıda 8 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralı

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde, bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı' denildi.

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