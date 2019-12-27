MSB: "Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir."
MSB: "Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir."
MSB: "Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir."
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MSB: "Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya Federasyonu ile yürütülen koordinasyon neticesinde 25 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edilmiştir."
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