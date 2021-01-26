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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi."
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi."
26.01.2021 12:08 |
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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi."
MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi."