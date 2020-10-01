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MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sonucu terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait iki girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.
Paylaşımda mağaranın tespit edilmesi ve imha görüntülerine de yer verildi.

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