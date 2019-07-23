MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tıp fakültelerinde eğitim alacak adayların yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaç ve masraflarının karşılanacağı, aylık öğrenci harçlığı ve tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, subaylara tanınan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" verileceği bildirildi.

MSB'nin sitesinden yapılan açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevlendirilmek üzere SBÜ tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar duyuruldu.

Açıklamaya göre, SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaçları ve masrafları karşılanacak, öğrencilere aylık öğrenci harçlığı verilecek, askeri tıp öğrencilerinin 18 yaşını doldurmasından itibaren Emekli Sandığı keseneği devlet tarafından yatırılacak.

- Mezuniyet sonrası haklar

Ayrıca, tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" verilecek.