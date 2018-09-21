HABER

MSB: "Toplantıda coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

MSB: "Toplantıda coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi."


PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
AB Büyükelçisi Berger: Gaziantep'te tramvay hizmeti olması beni mutlu ettiAB Büyükelçisi Berger: Gaziantep'te tramvay hizmeti olması beni mutlu etti
Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

Bu bulmacalar göründüğünden daha aldatıcı! Sizce katil kim?

'Sigara içme' diyen karısını boğarak öldürdü! Berberde tıraş olurken yakalandı

'Sigara içme' diyen karısını boğarak öldürdü! Berberde tıraş olurken yakalandı

Mudanya Belediye Başkanı: Açlık grevini dahi düşünüyoruz

Mudanya Belediye Başkanı: Açlık grevini dahi düşünüyoruz

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.