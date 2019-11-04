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MSB: "TSK bölgedeki insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya devam edecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini belirterek, terör baskısının kalkmasıyla Suriyeli vatandaşların güvenli şekilde evlerine dönmelerinin yolunun açıldığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG’li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak haince birçok hastane ve ibadethaneyi silah mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen masum sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin gösterildiği vurgulandı.

MSB: "TSK bölgedeki insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya devam edecektir"

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğini belirterek, terör baskısının kalkmasıyla Suriyeli vatandaşların güvenli şekilde evlerine dönmelerinin yolunun açıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG’li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak haince birçok hastane ve ibadethaneyi silah mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen masum sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin gösterildiği vurgulandı. Barış Pınarı Harekâtı ile hedefin sadece teröristler olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Barış Pınarı Harekâtı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlere karşı ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları esas alınarak icra edilmiştir. PKK/YPG’li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak haince birçok hastane ve ibadethaneyi silah mevzii ve barınak olarak kullanmalarına rağmen masumlara/sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayret gösterilmiştir. Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye’ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır. Mayın/EYP temizliği yapılan ve su-elektrik gibi temel altyapı çalışmaları devam eden Tel Abyad ve Resulayn’a bölgede yaşayan halkın dönüşleri başlamıştır. Hayatın normalleşmeye başladığı yerleşim yerlerine emniyetli şekilde dönüş için TSK gerekli tedbirleri almaktadır. Bu insani ve olumlu gelişmelerden rahatsız olan eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün ahlaksızlığa, yalana ve iftiraya dayalı kasıtlı yayın ve dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Bununla da yetinmeyip masum sivilleri hedef alan bombalı saldırılarıyla suçüstü yakalanan insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, eylemlerini ve yalanlarını sürdürse de TSK bölge halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ettirecektir. TSK, bölgedeki masum işinde gücünde tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecektir. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerdir."
Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgedeki halkın "Teşekkür ederim, Allah sizi korusun. İnşallah düşmanlarınıza karşı kazanırsınız” diyerek Türk askerlerine dua ettiği görüldü. Bölge sakinleri, YPG/PKK temizlendikten sonra huzurun geldiğini dile getirdiler.

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