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MSB: 'Türk Askeri Personelinin Rusya'da S-400 Eğitimi Başladı'

04.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Geçen hafta Rus hava savunma sistemi S-400’lerin ikinci tur teslimatının yapıldığını açıklayan Milli savunma Bakanlığı, bugün de Türk askeri personelinin eğitiminin Rusya’da başladığını duyurdu

MSB: 'Türk Askeri Personelinin Rusya'da S-400 Eğitimi Başladı'

Geçen hafta Rus hava savunma sistemi S-400’lerin ikinci tur teslimatının yapıldığını açıklayan Milli savunma Bakanlığı, bugün de Türk askeri personelinin eğitiminin Rusya’da başladığını duyurdu.

Açıklamada, “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı” dendi.

Tek cümlelik açıklama bakanlığın Twitter hesabında yer aldı.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ABD’yle arasındaki siyasi gerilimin büyümesine neden oluyor. Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği görüşü Kongre’de sık sık dile getiriliyor.

Son olarak Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayınlamış ve Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, “Başkan Trump, Türkiye’ye ABD kanunlarının gerektirdiği şekilde S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye’nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin’le yaptığı değil ABD’yle yapacağı ortaklıktır” ifadeleri kullanılmıştı.

Amerika, Türkiye’nin bu hamleyi hayata geçirerek S-400 teslimatının başlamasının ardından Ankara’ya yaptığı Patriot füze savunma sistemi satın alması teklifini de geri çekmişti.

Ayrıca ABD Türkiye’yi F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartmış, Türk pilotların F-35 savaş uçağı eğitimlerine de son vermişti.

Trump yönetimi, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarının gizli teknik özelliklerinin Rusya'nın eline geçme ihtimali nedeniyle Türkiye’nin bu sistemi almasına karşı çıkıyor.

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