MSB: 'Türk Askeri Personelinin Rusya'da S-400 Eğitimi Başladı'

Geçen hafta Rus hava savunma sistemi S-400’lerin ikinci tur teslimatının yapıldığını açıklayan Milli savunma Bakanlığı, bugün de Türk askeri personelinin eğitiminin Rusya’da başladığını duyurdu.

Açıklamada, “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı” dendi.

Tek cümlelik açıklama bakanlığın Twitter hesabında yer aldı.

Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması ABD’yle arasındaki siyasi gerilimin büyümesine neden oluyor. Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği görüşü Kongre’de sık sık dile getiriliyor.

Son olarak Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama yayınlamış ve Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, “Başkan Trump, Türkiye’ye ABD kanunlarının gerektirdiği şekilde S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulamalısınız. Türkiye’nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin’le yaptığı değil ABD’yle yapacağı ortaklıktır” ifadeleri kullanılmıştı.