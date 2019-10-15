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MSB:" Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad’a yardım malzemeleri ulaştı.

MSB:" Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad’a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.”

MSB:

MSB:

MSB:

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