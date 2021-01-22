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  4. MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

22.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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