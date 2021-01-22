MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."