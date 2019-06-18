MSB: "T\u00fcrkiye ve Yunanistan Savunma Bakanl\u0131klar\u0131 heyetleri aras\u0131nda, Ege Denizi\u2019nde i\u015f birli\u011fini geli\u015ftirmek maksad\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilen teknik g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ikincisi Ankara\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor."Antalya'da korkun\u00e7 anlar! Ac\u0131 i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131Yal\u00e7\u0131n Top\u00e7u\u2019dan K\u0131rg\u0131zistan B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fine ziyaretBakan Varank: \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131 y\u0131k\u0131c\u0131 teknolojilerde yeti\u015ftirmek istiyoruz