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MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara’da gerçekleştiriliyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara’da gerçekleştiriliyor."

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara’da gerçekleştiriliyor."

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