MSB: "Türkiye, yasa dışı göçün engellenmesi maksadıyla Ege’de yürütülen NATO faaliyetiyle yasa dışı göçün büyük oranda azalmasında en büyük pay sahibidir."

MSB: "T\u00fcrkiye, yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7\u00fcn engellenmesi maksad\u0131yla Ege\u2019de y\u00fcr\u00fct\u00fclen NATO faaliyetiyle yasa d\u0131\u015f\u0131 g\u00f6\u00e7\u00fcn b\u00fcy\u00fck oranda azalmas\u0131nda en b\u00fcy\u00fck pay sahibidir."PARTNER90'lar\u0131n efsane ismi Asya'ya \u015fok su\u00e7lama! Y\u00f6r\u00fck g\u00f6\u00e7\u00fc ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturduBakt\u0131\u011f\u0131 sokak k\u00f6peklerinin kul\u00fcbeleri ta\u015f\u0131nan hayvansever tepkili
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