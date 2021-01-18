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  4. MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ’Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantı sona erdi."

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ’Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantı sona erdi."

18.01.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ’Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantı sona erdi."

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ’Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı teknik toplantı sona erdi."

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