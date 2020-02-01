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  4. MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı."

MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:36 | Son Güncelleme

MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı."

MSB, "Ülkemize intikali sağlanacak Türk ve dost ülke vatandaşlarının eşyaları Çin’in Vuhan kentine ulaşan uçağımıza yüklenmeye başlandı."

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