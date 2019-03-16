Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, "Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi", vatandaşların beğenisine sunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılan sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından, bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraf yer alıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı ve Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan sergi, 18 Mart Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.
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