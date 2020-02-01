HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."

MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak.

MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."

MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."

MSB:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklamasıSağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Bunu yaptıranlar dikkat! Öyle bir hastalığı yol açıyormuş ki...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs (coronavirus) nedeniyle ölenlerin sayısı yükseliyor

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Koronavirüs aşısı için tarih verildi: 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanacak

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Dünya Sağlık Örgütü: Çin ile sınırlarınızı kapatmayın

Yeni corona virüsü ile ilgili merak edilen 9 soru - 9 cevap

Yeni corona virüsü ile ilgili merak edilen 9 soru - 9 cevap

Sülük tedavisinde korona virüsü riski!

Korona virüsü tehdidi! Bunu sakın yaptırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.