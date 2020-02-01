MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."
MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."
MSB: "Vuhan/Çin’den havalanarak Ankara’ya intikali süren uçağımız ve içerisindeki malzemeler, Etimesgut’ta Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın KBRN uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacak. Bu kapsamda gerekli hazırlıklara başlandı."
Okuyucu Yorumları 0 yorum